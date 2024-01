Culmea tupeului: „Taxa pe gătit” și „taxa pe cuptor”, la Cluj „Pare incredibil, dar este perfect adevarat: La Cluj, s-au inventat doua noi taxe: „taxa pe gatit” și „taxa pe cuptor”. Inovația vine din partea unui cunoscut producator de carne din Cluj, care deține o carmangerie cunoscuta. „Venise ora de pranz și m-am gandit sa ma duc pe strada Dunarii, sa mananc la Moldovan, unde mancasem intotdeauna porția de ceafa cu cartofi prajiți, maxim 20 de lei plateam intotdeauna. Azi am decis sa cumpar piept grill tot cu cartofi. Carnea 11 lei, cartofii 7, scapasem iarași sub 20 de lei. Preț final?! 27 de lei… Zicea doamna: pai știți ca de ieri s-a schimbat și s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

