Culmea tupeului: O şoferiţă a sunat la 112 reclamând că urma să fie sancţionată pentru parcarea interzisă O soferita din Arad a sunat la 112 sa il reclame pe politistul de la circulatie care i-a cerut sa se legitimeze pentru ca parcase pe trecerea de pietoni din fata unui liceu din oras, iar in cele din urma a fost amendata si a ramas fara dreptul de a conduce autovehicule timp de o

