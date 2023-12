Thomas și Susanne Jeromin din Rinteln, landul german Saxonia Inferioara, și-au impodobit casa cu 555 de brazi artificiali. Pentru ca, in decembrie, sa fie impodobiți cat mai mulți pomi, cei doi soți au inceput pregatirile inca din iunie. Pentru a avea mai mult spațiu, ei au construit o noua camera, relateaza The Sun.Thomas are 57 de ani, iar aceasta pasiune de a impodobi casa cu cat mai mulți brazi a inceput in urma cu 12 ani. Cu trecerea timpului, aceasta activitate a indragit-o și soția lui, 56 de ani, care a inceput sa croșeteze decorațiuni.In acest an, „ca sa avem și mai mult spațiu, am mai…