Stiri pe aceeasi tema

- Peste 42.000 de persoane au intrat in Romania fara sa completeze formularul digital, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion. Cuantumul amenzilor a fost de peste 30.000.000 de lei. In perioada 25.12- 31.11.2021 au intrat in țara 42.626 de persoane fara sa completeze formularul digital. Astfel,…

- Aproape 350 de sibieni au fost amendati pentru ca nu au completat formularul digital de intrare in tara, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion. Cuantumul amenzilor a fost de aproape 700.000 de lei. “Un numar de 503 persoane din judetul Sibiu, in perioada 25-31 decembrie 2021, nu au completat…

- UPDATE Bagajul suspect era un rucsac ce conținea un fes și un incarcator, a anunțat Serviciul Roman de Informații. Traficul la metrou a fost reluat. Circulația metroului este oprita, vineri seara, la Piața Victoriei 1, unde ar fi fost gasit un colet suspect. La fața locului se deplaseaza echipa pirotehnica…

- Autoritațile locale din orașul Panciu au montat deja bradul de Craciun. Acesta a fost pus insa in mijlocul unei intersecții, ingustand spațiul de trecere al mașinilor. Pomul pentru Sarbatori a fost pus intr-o intersecție din centrul localitații. Problema este ca bradul are crengile laterale din partea…

- Temperaturile vor avea valori mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele doua saptamani, urmand ca de la jumatatea lunii sa revina la normal. Saptamana 6 – 13.12 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, in cea mai mare parte a țarii,…

- Constanța va avea printre cele mai scumpe ornamente de Sarbatori din țara. Primaria orașului a decis sa dea in acest an nu mai puțin de 1 milion de euro pentru iluminatul festiv. In urma cu un an primarul liberal Vergil Chițac declara ca nu va irosi banii pentru beculețe, in condițiile in care prioritațile…

- Serviciul Roman de Informații pare ca a pierdut noțiunea timpului și face informari cu privire la chestiuni de-un an apuse și care, oricum nu mai pot fi schimbate, așa cum reiese din raportul publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, despre principalele amenințari cibernetice la adresa sectorului financiar-bancar…

- Serviciul Roman de Informații pare ca a pierdut noțiunea timpului și face informari cu privire la chestiuni de-un an apuse și care, oricum nu mai pot fi schimbate, așa cum reiese din raportul publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, despre principalele amenințari cibernetice la adresa sectorului financiar-bancar…