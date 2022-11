Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier grav in Cluj-Napoca, in urma caruia victima a ajuns la spital. Dupa o perioada in care a stat ascuns, lasandu-și familia sa faca declarații in spațiul public, artistul a venit cu explicațiile pe rețelele de socializare și și-a cerut scuze.

- Familia lui Culița Sterp trece prin momente grele dupa ce indragitul artist a provocat un accident rutier. Cantarețul a scapat de arest, dar a fost pus sub control judiciar pentru ca s-a urcat sub influența alcoolului la volan, a provocat incidentul, iar apoi a fugit de polițiști. Iata prima reacție…

- Familia lui Culița Sterp a reacționat dupa ce acesta a provocat un accident rutier grav, pe o strada din centrul orașului Cluj-Napoca. Atat fratele lui Iancu, cat și soția acestuia au fost de partea lui in mediul online, acolo unde au publicat mesaje de susținere, intr-un moment dificil pentru artist.

- Probleme cu legea pentru un cantareț de manele. Culița Sterp e acuzat ca a provocat un accident in centrul orașului Cluj-Napoca și a apoi a fugit. Momentul a fost surprins de o camera de de bord: se vede cum Culița Sterp intra cu viteza in intersecție, fara sa se sigure și lovește alta mașina. Barbatul…

- Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier, in Cluj-Napoca. Manelistul a intrat cu mașina intr-un autoturism Dacia Logan. Celalalt șofer a ajuns de urgența la spital. „In 17.11.2022, la ora 2:08, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un accident rutier produs intre doua autoturisme,…

- Recent, Omar Arnaout și partenera lui de viața au fost implicați intr-un accident rutier. Reporterii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au luat legatura cu protejatul lui Alex Velea și au aflat toate detaliile in acest caz. Iata ce a povestit Omar Arnaout despre accident,…

- Poliția Municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizata, azi noaptea, prin S.N.U.A.U. 112, ca, pe strada Traian 133-135, s-a produs un accident rutier. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca un barbat, de 50 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, in timp ce conducea un autoturism pe strada…

- Pe 11 septembrie, in jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Costești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza localitații Popești. In urma verificarilor preliminare efectuate de polițiști, s-a stabilit ca o femeie de 34 de ani, din Zimnicea, județul Teleorman,…