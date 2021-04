Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a luat o decizie corecta atunci cand a hotarat sa il revoce pe fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a spus presedintele PNL. Ludovic Orban a facut referiri la declarațiile lui Vlad Voiculescu legate de numarul deceselor din cauza COVID-19.

- Reprezentantul Romaniei la OMS face acuzații grave dupa demiterea lui Vlad Voiculescu, dand asigurari cu privire incercarea fostului ministru de a politiza INSP dupa ce a modificat condițiile unui concurs pentru ocuparea unui post in cadrul instituției. Alexandru Rafila a explicat, de asemenea, de ce…

- Liderul deputatilor Aliantei USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, la Digi24, ca decizia premierului de a-l demite pe Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii „nu este justificata”, mai ales ca luni a fost o discutie a Coalitiei in care parea ca lucrurile s-au clarificat.„Este un…

- Copreședintele AUR, George Simion, a reconfirmat, vineri, la Antena 3, ca formatiunea sa va contesta in justitie restricțiile impuse de Guvern joi vizand circulația. „Traim, probabil, intr-o dictatura iar scopul este sa se induca panica, sa se induca frica iar aceste balbaieli cu anunturi pe Facebook…

- Liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor ( AUR ), George Simion, a reconfirmat, vineri, la Antena 3, ca formatiunea sa va contesta in justitie masurile decise cu o zi inainte de Guvern, care impun noi restrictii de mobilitate si de activitate in zonele cu o rata ridicata a infectarilor cu COVID. “Traim,…

- Laura Ștefanuț are 32 de ani și este o jurnalista de renume, cu 10 ani de activitate. In prezent, aceasta a decis sa se retraga din investigațiile jurnalistice din cauza relației amoroase pe care o are cu actualul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. De-a lungul timpului, Laura a scris pentru...…

- Președintele AUR, George Simion , a fost prezent la Antena 3, unde a povestit cum au decurs discuțiile cu Vlad Voiculescu, caruia i-a cerut personal demisia din funcția de Ministru al Sanatații, dupa incendiul de la spitalul "Matei Balș". "Vlad Voiculescu se ține de acest scaun de parca in asta ar sta…

