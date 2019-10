Stiri pe aceeasi tema

- Justitia franceza a emis un mandat international de arestare pe numele lui Abu Bakr al-Baghdadi, ”califul” autoproclamat al gruparii Statul Islamic (SI), si al lui Abou Mohammed al-Adnani, un fost purtator de cuvant, presupus mort, al organizatiei jihadiste, au declarat vineri surse judiciare pentru…

- Judecatorii nemteni au emis mandate de arestare pentru autorii furtului cu un prejudiciu estimat la 30.000 de lei, doi dintre ei fiind bagati la beci pentru 30 de zile, iar pentru cel de-al treilea, cel in virsta de 45 de ani, fiind emis mandat de arestare in lipsa, deoarece se sustrage cercetarilor.…

- "Tribunalul admite propunerea (procurorilor . n.r.). Dispune arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile a inculpatului Titis George Cosmin", arata solutia pe scurt a Tribunalului Timis. O tanara de 20 de ani din judetul Hunedoara a fost injunghiata mortal, vineri seara, in parcul…

- Purtatorul de cuvant al Tribunalului Olt, judecatorul Florentina Stana, a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca judecatorii acestei instante au decis prelungirea mandatului de arestare pe numele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care sustine ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, spune, legat de cazul președintelui Organizației TATA, acuzat ca și-ar fi violat fiica vitrega minora, ca astfel de situații sunt provocate de exploatarea superioritații agresorului fața de victima, iar prevenirea lor poate fi facuta doar prin educație"Probațiunea…

- Igor Pantea, fostul șef al Penitenciarului nr.13 din Chișinau, urmeaza sa fie incarcerat in instituția pe care a condus-o timp de aproape trei ani. Curtea de Apel Chișinau a schimbat, joi, masura preventiva pentru Igor Pantea, eliberand pe numele sau mandat de arestare pe un termen de 30 de zile, scrie…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, intre Alba Iulia și Teiuș. O victima, in urma unei tamponari in lanț ACCIDENT rutier pe DN1, intre Alba Iulia și Teiuș. O victima, in urma unei tamponari in lanț Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine la un accident rutier pe DN1, zona Oiejdea. In accidentul…

- Cazul crimelor de la Caracal se complica. Se pare ca este intradevar vorba despre un criminal in serie, o varianta lansata inca de la inceput. Procurorii au indicii, in baza probelor analizate, ca Gheorghe Dinca ar fi facut și o a treia victima pe langa Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, au declarat…