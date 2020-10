Stiri pe aceeasi tema

- In majoritatea cazurilor, diabetul poate fi prevenit sau ținut in frau prin adoptarea unui stil de viața sanatos. Dar nu e deloc ușor sa te menții sanatos in zilele noastre, iar o glicemie crescuta poate fi o amenințare serioasa. In ajutorul nostru vin studii care ne arata ce sa mancam, dar mai ales…

- Delicioase, suculente si carnoase, prunele au un consinut scazut de calorii, mai exact 46 calorii la 100 g si nu contin grasimi saturate, cu toate acestea, ele ne furnizeaza minerale si vitamine. Prunele au si proprietati diuretice, de stimulare a sistemului nervos, hepatice, de dezintoxicare si laxative.…

- Caisele se numara printre fructele cu numeroase beneficii pentru sanatate, datorita continutului bogat in nutrienti care ajuta la tratarea indigestiei, constipatiei, bolilor cutanate sau chiar a anemiei.

- Parfumate, zemoase si gustoase, piersicile aduc nenumarate beneficii pentru sanatate, fiind considerate “fructele longevitatii”. Piersicile nu sunt recomandate persoanelor care sufera de diabet si celor supraponderali, deoarece au un continut crescut de zahar. De asemenea, exista anumite categorii de…

- Cobalt, indigo, azuriu, cien, turcoaz, regal, marin, metalic, inchis sau deschis, electric sau decolorat, albastrul nu a fost regasit ca un pigment din vremuri preistorice, insa putem afirma cu certitudine ca a existat dinaintea omului – cerul și apa, percepute ca un albastru indispensabil vietii. Multa…

- Vara este cea mai buna perioada din an pentru a profita din plin de fructe și legume proaspete, de aromele și explozia de antioxidanți pe care le conțin. Antioxidanții sunt compuși care se gasesc in mod natural in fructe și legume. Rolul acestora este de a proteja celulele corpului de efectele negative…

- Antioxidanții sunt compuși care se gasesc in mod natural in fructe și legume. Rolul lor este de a proteja celulele corpului de efectele negative ale substanțelor prooxidative, adica radicalii liberi pe care corpul nostru ii produce in mod natural pentru a se proteja de agresiunea agenților exogeni (substanțe…

- Antioxidanții sunt compuși care se gasesc in mod natural in fructe și legume. Rolul acestora este de a proteja celulele corpului de efectele negative ale substanțelor prooxidative, adica radicalii liberi pe care corpul nostru ii produce in mod natural pentru a se proteja de agresiunea agenților exogeni…