Cui a incredintat Delfinariul din Constanta activitatile de curatenie!

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea asigurarii este de 105.000 lei iar castigatorul contractului este SC Daw Management ndash; Broker de Asigurari SRL Cifra de afaceri a fost de 0 lei in anul 2021, cu un profit de 12.323 lei, dupa 12 ani de activitate. Anul trecut compania nu a raportat niciun angajat Mamiferele au sosit la Constanta…

- Copiii diagnosticați cu autism vor realiza, sambata, 3 decembrie, o expoziție de fotografii cu tema „Natura, prietena mea”, la cea de a doua activitate din cadrul proiectului „Prietenii Naturii”, conform unui comunicat de presa transmis de Primaria Constanța. Evenimentul se va desfașura la Complexul…

- Judecatoria Constanta a decis condamnarea in prima instanta a unui barbat sofer de camion ndash; la un an si sase luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Instanta a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani. Judecatoria…

- O sesizare a fost trimisa catre Consiliul Judetean Constanta care il vizeaza in prim plan pentru Iulian Calin, Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii din Constanata.Aceasta seizare face referire la un accident facut de director, dar si la moartea unor animale din complex.Contactat de cotidianul ZIUA…

- Primaria Constanta a emis un certificat de urbanism pentru Consiliul Judetean Constanta care doreste sa efectueze o investitie. Prin CU 2429 din data de 12 octombrie 2022, CJ Constanta doreste conservarea, protejarea, punerea in valoare a biodiversitatii in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii…

- Invazia meduzelor pe litoral le da batai de cap pescarilor. Aceștia au surprins imagini inedite in incercarea de a le indeparta.„Sunt meduze care au patruns de cateva decenii in Marea Neagra. Nu este nimic anormal ca le vedem la sfarșitul verii, inceputul toamnei aruncate pe mal”, a precizat Adrian…

- Invazia meduzelor pe litoral le da batai de cap pescarilor. Aceștia au surprins imagini inedite in incercarea de a le indeparta.„Sunt meduze care au patruns de cateva decenii in Marea Neagra. Nu este nimic anormal ca le vedem la sfarșitul verii, inceputul toamnei aruncate pe mal”, a precizat Adrian…

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii, Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, de executie, vacante, de tehnician veterinar, debutant.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…