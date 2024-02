Știri Constanta: Din iubire, pentru iubire. Eveniment special de Dragobete la Cumpana

In perioada aceasta iubirea pluteste in aer, iar ca in fiecare an Primaria si Consiliul Local Cumpana aduna laolalta indragostitii de toate varstele, pentru a sarbatori dragostea autentic romaneasca Astfel, va invitam cu drag la… [citeste mai departe]