- Presedintele Miguel Diaz-Canel a exprimat joi disponibilitatea Cubei de a discuta "despre orice subiect" cu Statele Unite, unde Joe Biden urmeaza sa-i succeada in ianuarie lui Donald Trump, fara a renunta la socialism, relateaza vineri France Presse, potrivit AGERPRES. "Dupa cum s-a spus deja…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis, sâmbata, ca Statele Unite vor reveni în Acordul pentru clima de la Paris în prima zi a mandatului sau la Casa Alba, scrie News.ro citând AP.„Statele Unite vor reveni în Acordul de la Paris în prima zi a…

- Presedintele ales american Joe Biden declara intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times (NYT) ca vrea sa angajeze rapid noi negocieri cu Iranul, ”in consultare” cu aliatii Washingtonului, insa numai dupa revenirea Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian,…

- Daca Biden va intra in Casa Alba (și judecand dupa evoluția evenimentelor, acest lucru devine din ce in ce mai evident), aceasta dorința are toate motivele sa se implineasca. Este simbolica candidatura probabilului secretar de stat al SUA in persoana lui Anthony Blinken, care este un produs rafinat…

- Dr. Anthony Fauci a declarat ca nu a avut niciun contact cu echipa de tranzitie a lui Joe Biden și nu renunța la colaborarea cu Donald Trump, deși cei doi s-au contrat de multe ori: „Ramân în banca mea. Nu sunt politician”, a spus el într-un interviu pentru Reuters.Dr.…

- Statele Unite au iesit - in mod efectiv - miercuri, la trei ani dupa anuntul lui Donald Trump in acest sens, din Acordul de la Paris de lupta impotiva modificarilor climatice, care vizeaza intre alte obiective oprirea cresterii nivelului temperaturii la 1,5°C fata de nivelul din era preindustriala,…

Foarte curios! Mai intai, șeful consilierilor lui Donald Trump anunța o dezvaluire de mari proporții privind actele de corupție ale familiei Biden la București. Dupa care insuși Donald Trump, cu doar…

- Vladimir Putin a propus vineri Statelor Unite un schimb de promisiuni de "neingerința" electorala și de cooperare în materia tehnologiei informațiilor pentru a promova un pact mondial de neagresiune în acest domeniu, scrie AFP.Într-o declarație publicata de Kremlin,…