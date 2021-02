Stiri pe aceeasi tema

- Cuba a anuntat sambata ca activitatea privata va fi permisa in majoritatea sectoarelor, o reforma majora intr-o tara in care statul si intreprinderile sale domina economia, puternic afectata de pandemie, noteaza AFP potrivit Agerpres. Masura, dezvaluita in august de ministrul muncii, Marta Elena…

Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat scenariilor de funcționare pentru unitațile de invațamant preuniversitar/conexe de pe raza județului Cluj, pentru inceputul semestrului II...

- Filarmonica Brasov isi deschide din nou, de joi, portile pentru public, cu un concert simfonic sustinut de Ansamblul de Suflatori, sub bagheta dirijorului Iulian Rusu. Conducerea institutiei brasovene de cultura a anuntat, miercuri, ca Sala Patria, unde va fi sustinut concertul, va putea fi ocupata…

- Economia țarii noastre a fost afectata serios din cauza pandemiei de COVID 19. Insa apartenențala Uniunea Europeana a oferit Romaniei protecția de care avem nevoie pentru a ne redresa. Totodata,demararea campaniei de vaccinare in țara noastra este un semn bun, care ne ofera speranța ca in viitorulapropiat…

- Guvernul va aproba miercuri OUG privind schema de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa si va incerca sa obtina finantare din fonduri europene pentru acest sprijin, a scris miercuri, pe Facebook, Claudiu Nasui, ministrul Economiei. "La sedinta de guvern de azi vom da OUG-ul pe HoReCa,…

- Prioritatile Ministerul Finantelor Publice in perioada imediat urmatoare raman implementarea masurilor de sprijin pentru diminuarea efectelor negative ale actualei crize sanitare si adoptarea masurilor necesare pentru relansarea rapida a economiei Romaniei, a anuntat ministrul de resort, Florin Citu,…

- Ministrul Virgil Popescu a anuntat, vineri seara, ca se discuta, in prima lectura, doua acte normative care vizeaza sectorul HoReCa. "Un ajutor de stat de 20% care se calculeaza din pierderea cifrei de afaceri din 2020 fata de 2019. Practic, ajutam toate companiile, indiferent de marimea lor, din sectorul…

