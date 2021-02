Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Theresa May, au fost fotografiați ținandu-se de mana in fața Casei Albe, intr-o vizita din anul 2017. Imediat, Theresa May a vrut sa-și anunțe soțul despre cele intamplate inainte ca imaginile sa ajunga in presa. Theresa…

- Dupa ce și-a incheiat mandatul de președinte, Donald Trump are dreptul de a incasa o pensie speciala acordata tuturor foștilor șefi de la Casa Alba. Trump va primi 221.400 de dolari pe an, adica 18.450 de dolari pe luna, ceea ce il pozitioneaza mai jos decat cel mai bine platit pensionar din Romania,…

- CHIȘINAU, 20 ian - Sputnik. Joe Biden a depus juramantul și a preluat funcția de președinte al Statelor Unite. „Eu, Joe Biden, promit solemn ca imi voi indeplini cu fidelitate indatoririle de președinte al Statelor Unite și voi susține, proteja și apara Constituția Statelor Unite in masura posibilitaților…

- Administratia presedintelui Donald Trump a anuntat luni, cu noua zile inainte de sfarsitul mandatului, ca a reintrodus Cuba pe lista neagra a SUA cu "statele care sustin terorismul", de pe care fostul presedinte democrat Barack Obama a retras-o in 2015, informeaza AFP. Foto: (c) DNCC/EPA "Cu aceasta…

- Vicepresedintele american in exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden. Donald Trump a anunțat ca nu va lua parte la ceremonie. Relatiile dintre Trump si Pence s-au degradat substantial dupa ce vicepresedintele in exercitiu a confirmat joi,…

- Se da startul pentru campania de vaccinare anti-coronavirus și in Statele Unite ale Americii. Serul dezvoltat de Pfizer/BioNTech a fost aprobat vineri de Agenția americana pentru Medicamente. Conform specialiștilor, vaccinul are o eficiența de 95%. Primele persoane din SUA care se vor vaccina anti-Covid…

- A fost incheiat procesul de votare la Penitenciarul din Gherla din Cluj. Conform unui comunicat al penitenciarului, 191 de deținuți au votat. “Ca urmare a dispunerii tuturor masurilor organizatorice de natura sa asigure desfasurarea in conditii optime a procesului de vot in cadrul alegerilor pentru…

- Alegerile din SUA s-au incheiat, dar pana cand rezultatele oficiale nu vor fi validate de Curtea Suprema nu vom ști daca Joe Binden a caștigat și Donald Trump a pierdut. Insa, un lucru este cert, și anume ca in mandatul sau, Donald Trump a obținut cateva performanțe unice in istoria americana, dar…