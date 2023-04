Cuba anulează defilarea de 1 Mai, din cauza penuriei de carburant Sute de mii de oameni sunt adusi anual cu autobuzul de pe intreaga insula, pentru a umple Piata Revolutiei din Havana, de Ziua Internationala a Muncii. Este pentru prima oara de la Revolutia din 1959 cand aceasta parada este anulata din motive economice. In ultimele luni, cozi lungi de asteptare s-au format la statiile de alimentare cu carburant, in care soferi au asteptat timp de mai multe zile. Presedintele Miguel Diaz-Canel anunta luna aceasta ca insula primeste doar doua treimi din carburantul de care are nevoiesi i-a acuzat pe furnizori ca nu-si respecta obligatiile contractuale. Cuba are… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

