Cu susul în jos: Casa care își fascinează vizitatorii O casa construita cu susul in jos in localitatea Guatavita din Columbia, aproape de capitala Bogota, fascineaza imaginatia vizitatorilor in cautarea unei distractii dupa restrictiile impuse de pandemia de coronavirus. Ideea construirii unei astfel de case i-a venit lui Schall dupa o excursie in Austria natala, insotit de nepoti, in 2015, unde au vazut o casa asemanatoare.Desi pandemia de coronavirus a ingreunat constructia acesteia, a fost in cele din urma finalizata la inceputul anului. In interiorul casei care e proiectata de proprietarul sau, austriacul Fritz Schall, care traieste in Columbia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate centrele de transfuzii sanguine din municipiile reședința de județ vor fi deschise sambata, 29 ianuarie, cand se va derula o ampla campanie naționala de donare de sange. Ideea aparține organizațiilor de tineret liberale din intreaga țara, care, analizand statisticile ce arata o scadere masiva…

- O casa construita cu susul in jos in localitatea Guatavita din Columbia, nu departe de capitala Bogota, fascineaza imaginatia vizitatorilor in cautarea unei distractii dupa restrictiile impuse de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters luni. In interiorul casei, proiectata de proprietarul sau, austriacul…

- O casa construita cu susul in jos in localitatea Guatavita din Columbia, nu departe de capitala Bogota, fascineaza imaginatia vizitatorilor in cautarea unei distractii dupa restrictiile impuse de pandemia de coronavirus, informeaza Reuters luni. In interiorul casei, proiectata de proprietarul sau, austriacul…

- O casa construita cu susul in jos in localitatea Guatavita din Columbia, nu departe de capitala Bogota, fascineaza imaginatia vizitatorilor in cautarea unei distractii dupa restrictiile impuse de pandemia de coronavirus, scrie Digi24 . In interiorul casei, proiectata de proprietarul sau, austriacul…

- O casa construita cu susul in jos in localitatea Guatavita din Columbia, nu departe de capitala Bogota, fascineaza imaginatia vizitatorilor in cautarea unei distractii dupa restrictiile impuse de pandemia de coronavirus, scrie Reuters.

- Sistemul sanitar din Romania nu a fost niciodata pregatit pentru o astfel de pandemie, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a aratat, marți, in cadrul unei conferințe, ca „pandemia ne-a reamintit fragilitatea unora dintre cele mai importante sisteme create de om, sistemele…

- Sute de paienjeni și insecte au fost confiscate de autoritațile columbiene, dupa ce au fost gasite in bagajele a doi cetațeni nemți care se intorceau in Europa, potrivit CNN . Este vorba de aproximativ 232 de tarantule, 67 de gandaci, noua oua de paienjeni și un scorpion cu șapte pui pe aeroportul El…

- Snoop Dogg aduce din nou satul romanesc Bogata in prim-plan. In 2016, artistul a postat din greșeala pe rețelele de socializare ca se afla in mica localitate din județul Mureș, cand de fapt era in Bogota, Columbia! Nici de aceasta data rapperul american nu a ajuns in Romania, dar a postat un videoclip…