Cu SmartBill și Visa adaugi simplitate afacerii tale – au mai ramas cateva zile pana la finalul promotiei! Digitalizarea s-a transformat in normalitate. Prezenta online nu mai este de multa vreme o optiune, iar in ultimul an si jumatate a devenit o reala obligație pentru orice companie care isi propune sa fie si sa ramana competitiva. Chiar daca multi antreprenori nu poseda cunoștințele tehnice necesare unei tranziții ușoare catre mediul online, este important de stiut ca aproape orice soft este creat pentru a fi utilizat de oricine, indiferent de afinitatea pe care o are pentru tehnologie. Daca ar fi sa dam un exemplu, am vorbi despre programul de facturare SmartBill -recunoscut și iubit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

