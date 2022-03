Stiri pe aceeasi tema

- Membrii CNESP au mai decis sa excluda obligativitatea prezentarii certificatului Covid la intrarea in toate spațiile inchise. De asemenea, toate evenimentele private, precum nunți, botezuri, vor putea fi organizate fara limitarea numarului de invitați/spectatori etc.

- Marea Britanie anuleaza aproape toate restricțiile legate de coronavirus. Potrivit premierului britanic Boris Johnson, țara nu va mai prelungi regimul de autoizolare. {{587671}}De asemenea, autoritațile britanice au renunțat la pașapoartele covid, s-a permis aflarea in locuri publice fara maști.

- Vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, a transmis ca, in cazul in care se vor elimina restrictiile majore impuse de pandemia de Covid-19, vanzarile de vacante in acest an vor atinge 85% din totalul celor din 2019.

- Premierul britanic Boris Johnson s-a confruntat luni cu noi dezvaluiri jenante care alimenteaza acuzații de incalcare a regulilor sanitare impotriva Covid-19, odata cu publicarea unui e-mail care releva o petrecere in gradinile din 10 Downing Street. Dupa acuzațiile de sarbatori in preajma Craciunului…

- Noul val Covid și temerile legate de varianta Omicron spulbera planurile festive pentru sfarșit de an in multe dintre marile orașe ale lumii, care renunța rand pe rand la spectaculoasele evenimente publice și focuri de artificii. Altele inca mai cauta soluții și impun condiții stricte pentru participanți.

- Începând cu data de 27 decembrie curent, cetațenii care vor veni în Republica Moldova din state incluse în zona roșie, inclusiv prin tranzitarea acestora, vor fi obligați sa prezinte la frontiera teste PCR cu rezultat negativ la COVID-19. Astfel de decizie a fost…