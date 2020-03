Cu Revolut poti sa investesti in actiuni Toata lumea stie ca perioadele de criza sunt momente excelente pentru a investi. La data la care vorbim, este deja aproape un trend ca pietele internationale sa deschida pe rosu de la o zi la alta.



Oricat de mult ar incerca investitorii sa ridice preturile, pana la final de tranzactionare valoarea actiunilor ajunge, de regula, sa fie mai mica decat la inceput de zi.



Asadar, daca si tu te gandeai sa intri pe piata de capital, majoritatea expertilor sustin ca acum este momentul ideal, cand preturile mai au putin si ating niste minime istorice.



Iar in ziua de astazi,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

