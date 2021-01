Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul minivacanței de Revelion, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Covasna, polițiștii, jandarmii și polițiștii locali au continuat activitațile de verificare a respectarii masurilor instituite pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Astfel,…

- Jandarmii dambovițeni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul pandemiei de Covid-19. The post Jandarmeria Dambovița: 49 de sanctiuni contraventionale in valoare de 24.550 lei, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuala first appeared…

- In cursul nopții trecute, in jurul orelor 01.15 Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara, aflandu-se in executarea atribuțiilor de serviciu privind verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19, s-au deplasat pe strada Tineretului…

- Luni, peste 300 de forțe au acționat pe raza județului Timiș, pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS Cov 2. Astfel, sub coordonarea instituției prefectului, polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in…

- In perioada 14 – 15 noiembrie a.c., pe toata raza județului Covasna a fost organizata o serie de actiuni preventiv-reactive in sistem integrat, la care au participat efective din cadrul I.P.J. Covasna, I.J.J. Covasna și polițiști locali. Acțiunile au avut ca scop prevenirea și combaterea oricaror…

- Doua localuri din Centrul Vechi al Craiovei au fost evacuate de polițiști, in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit IPJ Dolj, polițiști din cadrul Sectiei 1 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in zona Centrului Istoric din Craiova, la doua localuri publice este tulburata…

- In județul Gorj, in ultimele 24 de ore au fost desfașurate 16 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, 221 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucratori ai ISU…

- Peste 43.000 de sanctiuni, in valoare de peste 7 milioane de lei, au fost aplicate de politisti in ultima saptamana, in urma unor actiuni pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, a informat, vineri, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, angajatii…