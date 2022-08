Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani este in stare grava, cu rani penetrante la nivelul toracelui, dupa ce s-a lovit de furcile unui tractor pe care nu l-a vazut pentru ca se uita in telefon. Incidentul a avut loc in localitatea Șuletea, județul Vaslui.

- Un conflict in care s-au folosit si cutite a avut loc vineri seara in Iasi, in zona Dancu. In urma altercatiei, trei persoane au ajuns la spital in stare grava. Un barbat a fost preluat de medici in soc hemoragic, cu o plaga injunghiata in zona torace si abdomen cu evisceratie. Pacientul de 39 de ani…

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat joi, 21 iulie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar a unui pacient aflat in stare grava pe ruta Otopeni ndash; Lubeck Germania Otopeni, precum si…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impușcat in timp ce rostea un discurs electoral in orașul Nara, din vestul Japoniei, a informat vineri canalul public de televiziune NHK. Inconștient, Shinzo Abe a fost transportat rapid la spital. ”Shinzo Abe este in stare foarte grava”, a declarat actualul…

- Un barbat din Hincești, in stare de șoc avansat, a fost preluat de medici și transportat de urgența la spital, la scurt timp dupa ce a fost extras de salvatori dintr-o fantana.Incidentul a avut loc dumunica, 3 iulie, intr-o gospodarie de pe strada Codrilor din oarșul Hincești.

- Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe drumul comunal DC 4, din zona localitații carașene Ciuta. Un copil in varsta de un an s-a desprins din scaunul pentru copii in care se afla, a deschis ușa mașinii și a cazut, potrivit Press Alert . El a supraviețuit impactului, dar e in stare grava. Potrivit…

- Un accident infiorator a avut loc, luni seara, pe DN 67D Balta, acolo unde trei autoturisme au intrat in coliziune directa, rezultand moartea a doua femei și ranirea a alte patru persoane, trei femei și un barbat. Potrivit autoritaților, tragedia a fost provocata de un șofer de 38 de ani, care a scapat…

- Sorina, fosta partenera de scena a lui Nicolae Guța, este in stare grava la spital, iar Tzanca Uraganu a fost cel care a postat pe rețelele de socializare faptul ca aceasta are nevoie de ajutor și ca se zbate intre viața și moarte. Fosta cantareața de manele a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stras…