- Primul tronson de autostrada din judetul Iasi va avea aproape 30 km, va tranzita raza a cinci localitati si va avea trei noduri rutiere, iar unul dintre acestea va fi unic in tara. Sectorul Mircesti – Pascani este parte din autostrada A7 (Ploiesti – Pascani) si, in prezent, face obiectul unei licitatii…

- Dupa ultimul meci de verificare castigat in fata Suediei, scor 82-76, antrenorul principal Catalin Tanase s-a decis, astazi, asupra numelor celor 12 Vulturi care vor reprezenta Romania in competitia continentala juvenila U18 care se va desfasura, in perioada 29 iulie – 7 august, in arenelor sportive…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs astazi, la ora 13:56, in zona seismica Vrancea, Buzau, anunța Institutul pentru Fizica Pamantului. Acesta s-a produs la adancimea de 130 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Brașov (73 km), Ploiești (81 km), Bacau (113 km), Braila (117…

- Nicoleta Dumitrescu Prin intermediul unui proiect cu finanțare europeana desfașurat in Regiunea Sud Muntenia, peste 12.500 de prahoveni, cu varsta cuprinsa intre 50 și 74 de ani, vor beneficia de investigații medicale gratuite, in cadrul unui demers complex de prevenție, depistare și tratament al cancerului…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a afirmat, marti, ca in Romania nu mai exista o cota unica de impozitare, dand ca exemple scutirile acordate celor cu venituri mici sau cele doua tipuri de impozitare pentru societatile comerciale. „Noi in Romania nu mai avem impozitare unica.…

- UPDATE: Cutremurul a fost revizuit S a detectat un nou cutremur in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU, la 18:46:27, cu magnitudinea de 4.1 pe scara Richter, la adancimea de 140.00 km.In ziua de 11.05.2022, 18:46:21 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA un cutremur mediu cu magnitudinea…