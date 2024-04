Gala sportului prahovean In dupa-amiaza zilei de joi, 4 aprilie, sala „Europa” a Consiliului Județean Prahova a gazduit o manifestare dedicata aprecierii rezultatelor sportive obținute de tinerii din Prahova in decursul anului 2023. Evenimentul a fost legat și de faptul ca Ploiești este declarat „Capitala Tineretului din Romania, 2024” și a fost organizat de Fundația Județeana de Sport Prahova, Asociația Club Sportiv Arhivarul și Direcția Județeana pentru Tineret și Sport Prahova. Premiile oferite, constand in diplome, au fost incadrate in patru secțiuni: laureații anului 2023, legendele sportului prahovean, speranțele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

