Cu Land Rover-ul băut și pe interzis Tanar depistat de polițiștii locali mergand cu autovehiculul sub influența alcoolului, pe sens interzis. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida, aflați in patrulare azi dimineața, in jurul orei 04.25, au observat, pe strada Gheorghe Dima, un autoturism marca Land Rover, care se deplasa haotic pe accesul interzis. Acesta a fost oprit regulamentar, stabilindu-se ca tanarul care il conducea este din Satu Mare și are 22 de ani. El a fost sancționat conform OUG 195/2002 cu amenda de 290 lei și doua puncte penalizare la permis. In timp ce ii verificau documentele, polițiștii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

