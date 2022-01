Stiri pe aceeasi tema

- Marisa Paloma a devenit mama in urma cu o luna, astfel ca de atunci radiaza de fericire alaturi de fiica ei pe care o are impreuna cu Liviu Stanciu. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, pe care nu se sfiesc sa o expuna in mediul online. Ei bine, bine, deși fanii știu multe lucruri despre…

- Tentativa de omor la Sebeș: Mama și fiica atacate cu un cuțit de catre tatal familiei. Cele doua s-au luptat pentru viața lor O femeie și fiica ei au fost atacate joi seara cu un cuțit de catre tatal familiei. Barbatul avea ordin de protecție și ii era interzis sa se apropie de fiica sa de 16 ani dar…

- Marisa Paloma a devenit mama pentru prima data in urma cu aproximativ doua saptamani, iar e atunci radiaza de fericire. Ei bine, pentru ca se bucura de o mare comunitate pe rețelele de socializare, vedeta nu a putut ezita și a postat mai multe fotografii cu chipul fetiței sale, fara a o mai ascunde…

- Nicoleta Voica, una dintre cele mai cunoscute și iubite cantarețe de muzica populara de la noi din țara, a fost invitata in cdrul emisiunii ,,Neatza cu Razvan și Dani”, unde a facut marturisiri despre cariera, dar și despre stilul de viața sanatos pe care a ales sa il urmeze alaturi de soțul ei.

- Betty Vișanescu nu a trecut printr-o perioada tocmai stralucita pe parcursul sarcinii, insa acum traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Este implinita, iubita și are o familie frumoasa. Cu toate acestea, vedeta le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare despre una dintre…

- A castigat faima cu rolurile de succes din serialele „I Dream of Jeannie” si „Dallas”, dar trairile lui erau departe de perfectiune. Actorul a dus o viata dubla si a pastrat multe secrete. Larry Hagman a facut din viata o petrecere continua si nu i-a pasat de nimeni si de nimic, nici macar de propria…

- Adda este in doliu. Unul dintre cei mai buni rapperi ai Romaniei s-a stins din viața la numai 35 de ani. Fanii artistei au ramas șocați de vestea pe care cantareața le-a dat-o pe rețelele de socializare. Rapperul Țeasta a murit la 35 de ani Doliu in lumea artiștilor din Romania. Rapperul Țeasta a murit…