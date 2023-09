Cu cine ar vota românii astăzi – surprize în preferințele electoratului In urma unui sondaj de opinie national realizat de INSCOP, jumatate dintre respondenti declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 31%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este sub 1 procent, potrivit News.ro. Jumatate dintre cei chestionati in cadrul sondajului afirma ca in mod sigur ar merge la vot daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, insa aproape un sfert dintre ei declara ca in mod sigur nu ar merge sa-si exercite dreptul de vot. Intentia de a merge la vot a fost evaluata pe o scala… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

