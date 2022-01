Stiri pe aceeasi tema

- Daria Radionova e foc și para dupa ce a aflat ca Alex Bodi a inșelat-o cu Ema Uta. Rusoaica nu mai vrea sa se mai impace niciodata cu afaceristul și a facut declarații tranșante la Xtra Night Show.

- Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit, din nou! Rusoaica a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca milionarul din Mediaș a inșelat-o cu Ema Uta, alaturi de care a fost in vacanța in Bahamas. Prezenta la o emisiune televizata, șatena a declarat ca problema nu ar fi, de fapt, la femeile din…

- Daria Radionova și Alex Bodi și-au dus relația la un alt nivel! Cunoscutul afacerist i-a prezentat-o pe fiica lui cea mare iubitei lui, astfel ca rusoaica nu s-a sfiit și s-a fotografiat și filmat cu Chaqueline de nenumarate ori. Ei bine, intrebarea care sta pe buzele tuturor este cum se ințeleg, de…

- Alex Bodi și Daria Radionova au lasat Londra pentru peisajele montane dintr-o stațiune de lux din Franța, iar fiica cea mare a afaceristului, Chaqueline, se afla alaturi de ei. Cea care lipsește este micuța Selena, iar echipa Antena Stars a aflat motivul. Se pare ca mama ei, Iulia Salagean nu mai vrea…

- Relația dintre Alex Bodi și Daria Radionova pare sa mearga din ce in ce mai bine dupa, in ciuda gurilor rele care nu le dau prea multe șanse de reușita. Cea mai recenta postare a afaceristul dovedește ca rusoaica este deja inclusa in vacanțele de familie. Iata cum arata o plimbare alaturi de iubita…

- Alex Bodi și-a petrecut de ziua de naștere fara restricții, la Londra, unde a fost insoțit și de iubita lui Daria Radionova. Chiar daca nu-și ascunde relația, afaceristul suține ca vrea ca de data aceasta si fie una mai discreta decat prima data. Iata ce a declarat fostul soț al Biancai Dragușanu la…

- Dupa ce au șters toate fotografiile și orice urma de relație, acum Daria Radionova a confirmat pentru Antena Stars ca intr-adevar s-a desparțit de logodnic. Fosta iubita a lui Alex Bodi a marturisit ca ea a pus punct poveștii de iubire.