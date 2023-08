Stiri pe aceeasi tema

- La numai 26 de ani, Radu Valcan s-a casatorit cu Tereza. Puțini sunt cei care știu ca soțul Adelei Popescu nu se afla la prima casnicie. Cum arata acum fosta partenera a prezentatorului de la Antena 1.In prezent, Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul…

- Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai cunoscute și indragite cupluri din showbiz. Cei doi sunt foarte apreciați in aceasta formula in care se afla deja de ani buni, dar puțini știu ca prezentatorul a mai fost casatorit o data. Cu cine s-a iubit inainte de Adela Popescu și de ce…

- “Vorbim despre Luna Plina ce se produce pe 1 august. Este un eveniment astral ce se produce o data pe an. Luna este in Varsator, Soarele este in Leu și avem parte de multa bucurie. O bucurie pe care trebuie sa o descoperim, bucuria vieții, de a face lucrurile cu tot sufletul și puterea noastra. Nu orice…

- O echipa SMURD a intervenit in jurul orei 17.45 pentru a ajuta un copil aflat in dificultate. Un copil a sarit in aceasta dupa-amiaza in lacul Floreasca și s-a accidentat. S-a lovit la cap și și-a dislocat umarul. O echipa SMURD și Poliția au intervenit pentru a-l ajuta pe micuț. Totul s-a intamplat…

- Nu-i bine sa spui „Doamne, ajuta“ prea des, avertizeaza Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR. El susține ca nu este indicat sa „iei numele Domnului in deșert!”. In acest sens, vine cu o serie de explicații: Deșertul e spațiul plat al nimicului, antonimul arid al gradinii bogate, splendide (paradisul).…

- Unul dintre cei mai vocali lideri de sindicat din invațamant, Anton Hadar, abonat la emisiunile TV unde iși da cu parerea despre totul și nimic, are remunerație lunara de nabab numai din sinecuri de stat. Peste 11.000 de euro pe luna de la stat pentru familia Hadar Anton Hadar, liderul Federației…

- Familia unui copil aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Județean de Urgența Bihor a acceptat donarea de organe și a oferit noi șanse la viața pentru trei persoane, intre care un copil de 12 ani.