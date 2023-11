Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana continua operațiunile in zona spitalului Al-Shifa, sub care s-ar afla centrul de comanda al organizației teroriste Hamas. Manevrele complexe vizeaza ieșirile din tunelurile care se afla sub cladire.

- Armata israeliana (IDF) a anunțat ca oprește operațiunile militare din apropierea unei tabere din Gaza, sambata, timp de patru ore. De asemenea, a fost redeschis coridorul umanitar care leaga nordul și sudul Fașiei Gaza, potrivit Sky News. Israelul intrerupe operațiunile militare timp de patru ore pentru…

- Armata israeliana inainteaza in Gaza mai repede decat era prevazut și asta face ca operațiunile sa fie din ce in ce mai complexe. Un tunel care trecea pe sub locuințele civililor din nordul Fașiei Gaza a fost distrus.

- S-a implinit o luna de cand teroriștii Hamas au intrat in Israel și au masacrat peste 1400 de oameni, femei și copii. In a 31-a zi a razboiului declarat de Israel teroriștilor, orasul Gaza a fost incercuit și armata israeliana a inceput operațiunile de curatare a tunelurilor.

- Armata israeliana a estimat vineri, intr-un comunicat, ca „majoritatea ostaticilor” dusi de Hamas in Gaza in urma atacului gruparii islamiste din 7 octombrie sunt „in viata”, informeaza AFP. „Dintre cei circa 200 de ostatici care se afla in prezent in Fasia Gaza, peste 20 dintre ei sunt minori, intre…

