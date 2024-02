Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anunțat ieri crearea unui comitet independent responsabil cu evaluarea neutralitații Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați Palestinieni și funcționarea acesteia, dupa acuzațiile aduse mai multor angajați ai sai, transmite France-Presse, informeaza…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 1 februarie, ora 03.00: Rebelii houthi ar fi atacat o nava de razboi americanaRebelii yemeniti houthi au afirmat miercuri ca au vizat o nava de razboi americana in largul Yemenului,…

- Noua dintre cei 12 angajați ai Agenției Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrari pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA), acuzați de Israel de implicare in atacul mortal comis de Hamas pe 7 octombrie, au fost concediati, altul a fost ucis, iar identitatea altor doi este „in curs de clarificare”, a declarat…

- Armata israeliana susține ca l-a eliminat șeful ”celulei teroriste” din Nablus, Amed Abdullah Abu-Shalal, „care planuia sa efectueze un atac terorist la scara larga”. Șeful unei „infrastructuri teroriste din Nablus” a fost ucis marți peste noapte intr-o operațiune comuna a IDF și Shin Bet, noteaza The…

- Armata israeliana spune ca a "finalizat distrugerea" structurii de comanda a Hamas in nordul Fașiei Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Hagari, a declarat reporterilor ca militanții palestinieni opereaza acum in zona doar sporadic și in lipsa unor comandanți, informeaza Rador Radio Romania.El…

- Armata israeliana lupta pentru a prelua controlul deplin al nordului Gazei de la militantii Hamas, in timp ce liderii americani si israelieni au discutat despre perspectivele razboiului care dureaza de 11 saptamani, dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a facut apel la mai mult ajutor pentru enclava,…

- Spitalele Al-Shifa și Al-Quds, cele mai mari din nordul Gazei, au fost scoase din funcțiune dupa ce combustibilul s-a epuizat și astfel au ramas fara electricitate, pe fondul luptelor intense din zona, au anunțat autoritațile palestinene. Duminica, armata israeliana a anunțat ca a deschis un coridor…

- Lupte violente continua in orasul Gaza si in imprejurimi intre trupele Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) si militanti inarmati, in timp ce armata se apropie de spitalul Al-Shifa, unde Israelul spune ca se afla sediul principal al Hamas. Imagini filmate in direct din zona par sa arate lupte grele…