- Echipele de intervenție ale CRAB intervin in aceasta dimineața in zona joasa a orașului, la o avarie majora pe conducta de alimentare cu apa de pe strada Aleea Ghioceilor. Este vorba despre o conducta din azbociment, dn 180 mm, veche de cca. 60 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita a stabilit scenariile dupa care se vor desfașura cusurile in unitațile de invațamant Post-ul Scenariile dupa care funcționeaza școlile din județ. 115 unitați sunt in scenariul roșu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dominic Fritz se simte bine doar in condiții de pandemie, atunci cand are oameni langa el, fara aceste restricții avand probleme, afirma Adrian Cionca, prim-vicepreședintele PSD Timiș. El spune ca nu e normal ca la concursul pentru arhitect șef al orașului sa se accepte persoane care au doar diploma…

- Minister of Research, Innovation and Digitization Ciprian Teleman said on Tuesday that the electronic identity card will probably be available in August, which will offer the possibility of electronic signature, according to AGERPRES. "These legislative steps, such as the adoption of the regulation…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, dr. Beatrice Mahler, spune ca, dupa incidentul produs la unitatea de terapie intensiva mobila, aceasta funcționeaza, deocamdata, fara pacienți. Beatrice Mahler a declarat, luni seara, la Digi 24, ca unitatea mobila la care a avut…

- O singura scoala din judetul Tulcea a inceput, luni, noul semestru in scenariul rosu, potrivit deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), din cauza situatiei epidemiologice din localitatea in care se afla, anunța AGERPRES. Este vorba despre Scoala gimnaziala din comuna…

- Poate ca nu ai gandit in modul asta niciodata pana acum si nici nu te-ai intrebat inca cum lucreaza durerea asupra ta. Cum te preseaza sa cresti, sa evoluezi, sa-ti largesti constiinta de la nivelul personal la cel universal si cum te ajuta sa depasesti defectele de caracter pentru a te elibera de iluzie.

- Platforma informatica pentru inscriere și programare la vaccinare Foto: Maria Mandița Platforma informatica pentru înscriere și programare la vaccinarea împotriva COVID-19 este funcționala. STS avertizeaza însa ca mai pot aparea întreruperi de scurta durata cauzate…