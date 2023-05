Stiri pe aceeasi tema

- Mulți oameni cauta terapii complementare pentru a-și imbunatați sanatatea, a preveni posibile afecțiuni și a-și crește calitatea vieții. Biorezonanța, nutriția și alte terapii complementare pot ajuta la atingerea acestor obiective și pot fi utilizate ca parte a unui stil de viața sanatos și echilibrat.

- Exista numeroase situatii in care poti sa ai nevoie de serviciile unui avocat Drept fiscal Timisoara. Acesta gestioneaza dosarele clientilor sai si le ofera consultanta in relatia cu autoritatile fiscale.… Articolul Un avocat de Drept fiscal din Timisoara te va ajuta in problemele legate de cazier!…

- Suceveanul Andrei Ostrovanu a avut o prestație excelenta duminica seara, pe Pro Arena, in cadrul galei de kickboxing Dynamite Fighting Show 18, care a avut loc la Timișoara. Sportivul in varsta de 30 de ani l-a invins prin KO pe hunedoareanul Flavius Boiciuc, pe care l-a doborat printr-un genunchi ...

- Muzeul Național al Banatului, in parteneriat cu Fundația Herczeg, Fundația „Societatea de Istorie și Arheologie din Banat” și cu sprijinul Constructim S.A., prezinta la Timișoara lucrarea monumentala The Middle Way (2014) a sculptorului Bogdan Rața. Realizata din rașina sintetica, in culoarea roșu Liverpool,…

- Fostul edil al orașului Timișoara, Nicolae Robu, este urmarit penal intr-un dosar privind un duplex. Astazi fostul primar a fost audiat la DNA in contextul acestuia. Nicolae Robu a fost audiat vineri dimineața, 10 martie, la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) din Timiș ...

- Doi tineri in varsta de 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 2 Timișoara pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. La data de 8 martie 2023, polițiștii au depistat doi tineri, unul in varsta de 20 de ani din Slobozia și altul de 22 de ani ... The post…

- Un nou proiect important pentru comunitatea din Șag, tot mai aproape de implementare! Este vorba despre modernizarea bazei sportive. In urma solicitarilor depuse la Compania Naționala de Investiți, in vederea finanțarii mai multor obiective, “EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE BAZA SPORTIVA”, proiectul…

- Odata cu deschiderea programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, vechile stații de tratare a apei se transforma in spații alternative pentru evenimente și activitați culturale. Uzina de Apa Urseni și Uzina de Apa Industriala iși deschid porțile, așteptandu-i pe curioși cu tururi ghidate,…