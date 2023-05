Cu ce se mai laudă RAT Craiova Se anunta schimbari in ograda RAT-ului, societatea detinuta de Primaria Craiova care gestioneaza transportul public in comun. In asteptarea autobuzelor electrice cumparate de la firma turca BMC, RAT-ul pregateste terenul pentru statiile de incarcare. Din cele 30 de autobuze electrice, primul autobuz a fost adus la Craiova la sfarșitul lunii aprilie. In mai vor fi aduse 23, iar ultimele 6 vor ajunge pana la sfarșitul lunii iulie. Intre timp RAT-ul a luat certificat de urbanism pentru amplasarea a 30 de statii electrice de incarcare pentru autobuzele electrice. Acestea vor fi montate pe Calea Severinului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

