La o zi dupa ce primarul Bucureștilor, Nicușor Dan, a ieșit cu un mesaj acuzator la adresa lui Toni Grebla, susținand ca „prefectul Capitalei refuza sa atace in instanța doua autorizații de construire ilegale pentru doua imobile de pe Șoseaua Kiseleff”, din direcția instituției conduse de catre fostul judecator CCR a venit o replica. Tot […] The post Cu ce replica vine Prefectura dupa acuzele lui Nicușor Dan la adresa lui Toni Grebla/Sugestie pentru primarul Capitalei: ”Pentru eficientizarea activitații, sa...” first appeared on Ziarul National .