- In urma cu o zi, o femeie a ingrozit toata Romania cand și-a aruncat copilul pe geam, iar mai apoi a sarit și ea, dupa ce apartamentul ei a fost cuprins de flacari. In cele din urma, copilul a murit. Conform declarațiilor vecinilor, nu doar flacarile ar fi fost motivul acestui gest. Femeia avea probleme…

- Copilul aruncat de propria mama pe geamul unui bloc din Iași de la etajul 3 a murit astazi, la spital. Medicii au fost rezervați in cazul bebelușului inca de ieri, cand a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie.

- Prognostic rezervat in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra ca sa scape de flacari Medicii pediatri de la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra de teama unui incendiu.…

- Langa noi: O femeie din Iași și-a invelit copilul de un an intr-o patura si l-a aruncat de la etaj pentru a-l salva din flacari O femeie din Iasi a recurs la un gest extrem in momentul in care si-a dat seama ca locuinta ei a fost cuprinsa de flacari. Aceasta si-a invelit copilul intr-o plapuma si l-a…

- O femeie din Iasi a recurs la un gest extrem in momentul in care si-a dat seama ca locuinta ei a fost cuprinsa de flacari. Aceasta si-a invelit copilul intr-o plapuma si l-a aruncat pe geam, dupa care a sarit si ea.

- Tragedie de proporții la Iași. Un barbat a fost gasit mort de fiul sau de 7 ani. Acesta se confrunta cu mai multe probleme in ultima perioada, iar acum se pare ca acestea l-au copleșit. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit aproape de casa.

- Eleva de 11 ani din Iași care s-a aruncat de la etajul doi al școlii unde invața le-a spus colegilor și profesorilor, dupa incident, ca avut motive personale. Nu a spus care ar fi acestea. Poliția a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Alte doua anchete a fost deschise de inspectoratul…

- Doua fete, in varsta de 15 ani, au murit, dupa ce au cazut de pe o cladire, de la 20 de metri inalțime, in localitatea hunedoreana Lupeni. Gestul adolescentelor pare sa fi fost premeditat.