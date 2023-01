Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, Catalin Maruța a suferit o intervenție chirurgicala la un spital din Capitala. Dupa operație, prezentatorul de la PRO TV a stat de vorba cu fanii lui și le-a dezvaluit cum a decurs totul. In plus, el a recunoscut public ca și soția lui, Andra, a avut anumite probleme de sanatate, […]…

- Randi și-a ingrijorat fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce artistul a marturisit ca a lipsit cateva zile de pe rețelele de socializare deoarece se confrunta cu o viroza și a ramas fara voce. Iata cum se simte cantarețul!

- Ana, fiica Simonei Gherghe, se confrunta cu probleme de sanatate, iar vedeta a postat pe rețelele de socializare un test antigen pozitiv. Prezentatoarea TV iși ține comunitatea din mediul online la curent cu momentele din viața ei, iar de aceasta data a marturisit ca micuța ei nu se simte bine.

- Liviu Varciu și-a ingrijorat fanii de pe rețelele sociale cu un videoclip in care spune ca se simte foarte rau. Prezentatorul de la Prețul cel bun a precizat ca și-a facut test Covid, insa a ieșit negativ.

- Ramona Olaru trece printr-o perioada dificila, asta dupa ce asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a intampinat probleme inca de la primele ore ale dimineții. Ramona Olaru le-a impartașit fanilor de pe rețelele de socializare problema prin care trece. Iata ce a pațit asistenta TV!

- Cuza de la Te cunosc de undeva se confrunta cu cateva probleme de sanatate. Acesta se lupta cu o gripa care nu-i mai trece și se simte tot mai rau. Artistul a impartași totul cu fanii sau din mediul online.

- Larisa Udila este destul de activa pe rețelele de socializare personale, iar ea mereu vorbește cu fanii ei din mediul online despre tot ceea ce i se intampla in viața. De aceasta data, vedeta și-a ingrijorat fanii, asta pentru ca a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce a pațit bruneta!

- Betty Stoian le-a dezvaluit urmaritorilor sai de pe rețelele de socializare ca se confrunta cu probleme de sanatate și ca se afla in pauza vocala. Fiica lui Florin Salam este din ce in ce mai activa pe contul ei personal de Instagram și iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei.