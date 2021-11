Stiri pe aceeasi tema

- Rochia pe care cantareata Amy Winehouse a purtat-o la ultimul sau concert a fost vanduta cu 243.200 de dolari, de 16 ori mai mult decat valoarea estimata, la o licitatie organizata in California, informeaza AFP si DPA luni, informeaza Agerpres. Winehouse a purtat aceasta rochie neagra cu imprimeu…

