Analiza: Bulgaria a atras 50% dintre turistii care voiau sa plece in Grecia si Turcia

Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese din analiza realizata de Travel Planner. Pe aceasta destinatie s-a coagulat un nucleu de turisti cu… [citeste mai departe]