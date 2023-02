Plata cu cardul la piata este o raritate in Romania, fiind puține locuri unde producatorii agricoli și comercianții s-au dotat cu POS-uri. La nivel de țara, daca numaram 100 de producatori care au decis sa faca aceasta investiție. Primele plați cu cardul in piețe s-au facut in 2019 la Sibiu, insa dupa aceea lucrurile nu au mai avansat, din cauza pandemiei. In primavara, se are in vedere reluarea acestui program. La acest moment, cel mai bine sta Sibiul, unde aproape toti producatorii din piața s-au modernizat, potrivit StirileTvr. Bucureștiul, in schimb, sta prost la acest capitol. In Piața Matache,…