Stiri pe aceeasi tema

- Foto: Cosmin Tabara / FacebookChiar in momentele in care Ripensia si Csikszereda se chinuiau sa joace mingea pe un „Dan Paltinisanu” desfundat, pe pagina Primariei Timisoara s-a anuntat triumfalist ca primul stadion nou construit in Timisoara dupa Revolutie va fi cel de pe Calea Buziasului. Primarul…

- Chiar in momentele in care Ripensia si Csikszereda se chinuiau sa joace mingea pe un „Dan Paltinisanu” desfundat, pe pagina Primariei Timisoara s-a anuntat triumfalist ca primul stadion nou construit in Timisoara dupa Revolutie va fi cel de pe Calea Buziasului. Primarul Dominic Fritz „a semnat documentația…

- Un satuc izolat, unde numeri casutele pe degete. Asa se poate descrie catunul Matara, o asezare uitata in timp si mereu ignorata de autoritati.Localnicii, trecuți de 60 de ani, isi duc batranetea singuri, cu animalele din ograda.Batranii traiesc cu ce le ofera gospodaria, fac mamaliga sau coc turte…

- Anul acesta, Primaria Brașov extinde iluminatul festiv din oraș. Mai mult de atat, se vor impodobi brazi de Craciun și in cartiere. Luminițe festive spectaculoase de Craciun in Brașov In premiera, Primaria Brașov pregatește pentru Sarbatorile din acest an, brazi de Craciun și pentru cartierele orașului,…

- Investitie de lux intr-o comuna saraca din Maramures. Primaria Salsig a alocat din buget nu mai putin de o suta de mii de euro pentru constructia unei capele. Localnicii sunt revoltati si nu inteleg pe ce s-au cheltuit atatia bani, in conditiile in care capela de lux nu ar avea nici macar grup sanitar.…

- Autoritatile au inițiat activitațile in cadrul proiectului moldo-slovac „Imbunatațirea calitații vieții cetațenilor din orasul Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare" transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Lansarea a avut loc prin organizarea unei ședințe online a partenerilor…

- Coober Pedy, cunoscut la nivel național și internațional drept „Capitala mondiala a opalului” are o populație de aproximativ 2.000 de persoane. Este situat la 850 km nord de Adelaide și la 680 km sud de Alice Springs pe autostrada Stuart. Aproximativ 60% dintre locuitorii sai traiesc sub pamant, scrie…

- Ediția din acest an a turului ciclist „Mausolee pe bicicleta” s-a desfașurat pe parcursul a doua zile pline de evenimente dedicate istoriei acestor meleaguri. Scopul evenimentului „Mausolee pe bicicleta” a fost de a promova mausoleele din Vrancea, iar eroii care dorm aici somnul de veci sa nu fie uitați.…