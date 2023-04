Stiri pe aceeasi tema

- Șeful grupului Wagner a transmis o informație care generaza revolta in Ucraina. Potrivit lui Evgheni Prigojin, orașul Bahmut a fost cucerit de ruși in mod „oficial” dupa ce luni dimineața, acesta a revendicat cucerirea primariei din Bahmut. De-a lungul razboiului dintre Ucraina și Rusia, orașul Bahmut…

- Guvernul ucrainean a anunțat ca trei noi companii finanțate din donații sunt pregatite sa livreze drone de lupta fabricate in Ucraina, anunța CNN, potrivit Rador.Vicepremierul ucrainean pentru inovatii, dezvoltarea educatiei, stiinta si tehnologie, Mihailo Fedorov, a declarat ca, in opinia sa, crearea…

- Generalul ucrainean Oleksandr Syrskyi a vizitat linia frontului și ulterior a declarat ca apararea orașului Bakhmut este „necesara din punct de vedere militar”, potrivit Sky News. Generalul-colonel Oleksandr Syrskyi susține ca trupele sale continua sa respinga atacurile rușilor asupra orașului din estul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a deplasat miercuri pe linia frontului din Bahmut, scena celor mai inversunate lupte in regiunea Donetk (est), unde i-a vizitat pe militarii ucraineni care apara orasul de peste sapte luni, in timp ce rusii anunta ca artileria lor controleaza toate caile…

- Pe front, alertele au sunat din nou in toata Ucraina, de teama unui nou atac cu rachete hipersonice. Acesta nu a avut loc, dar rușii au continuat sa bombardeze ținte civile. Luptele grele continua in Bahmut, Volodimir Zelenski anunțand ca nu va ceda orașul. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Peste 500 de militari rusi au fost ucisi sau raniti intr-un interval de 24 de ore in timpul bataliei pentru Bahmut, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene. Numarul victimelor este aproape imposibil de verificat, insa estimarile arata ca ruși pierd intre 5 și 7 soldați pentru un…

- Pe oricare soldat ucrainean aflat pe front intrebat, acesta declara ca rezista și ca „ nu vom renunța la Bahmut”. Pe masura ce forțele ruse și-au inaintat drumul de cateva saptamani pentru a incercui și captura orașul Bahmut din estul Ucrainei, obuzele au lovit și așezarea vecina Chasiv Yar. Un soldat…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Se duc in continuare lupte grele la Bahmut, in estul Ucrainei iar rusii sustin ca au avansat aproape 2 kilometri si jumatate pe front și au incercuit orașul. Kievul a negat afirmațiile Moscovei și susține ca a respins toate ce