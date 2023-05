Stiri pe aceeasi tema

- Oase umane au fost descoperite in timpul unor lucrari de excavație, in centrul municipiului Deva, unde au loc lucrari de amenajare a noilor piste de biciclete. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, osemintele urmeaza fi expertizate de medicii legisti. „In data de 5 aprilie a.c,…

- Cea mai noua pista de biciclete din Satu Mare, care masoara circa 200 de metri, a atras dezamagirea comunitații de bicicliști din oraș, care susțin ca, in realitate, nu poate fi utilizata. Mai exact, pe mijlocul pistei sunt amplasați nu mai putin de cinci stalpi de electricitate, iar aceasta se termina…

- Potrivit unui proiect legislativ inițiat de partidele din actuala coaliție de guvernamant, acordarea de vouchere de vacanța, in suma de 1.450 lei anual, angajaților cu contract individual de munca va fi suportata de la bugetul de stat și pentru cei circa 4,2 milioane de angajați din sectorul privat.…

- Senatorul PNL Florin Cițu a depus un proiect de lege prin care vrea sa anuleze efectele OUG 16/2020, masura promovata de PSD. Legea lui Florin Cițu prevede reducerea impozitului pe dividende de la 8% la 5% și pentru reducerea pragului de plata a contribuției de sanatate de la 24 de salarii minime la…

- Premierul chinez Li Keqiang a promis duminica o „reunificare pasnica” cu Taiwanul, dar si pasi hotarati pentru a impiedica independenta insulei, in timp ce Taipeiul a raspuns ca Beijingul ar trebui sa respecte angajamentul poporului taiwanez fata de democratie si libertate, transmite Reuters. China,…

- The adoption by European Union member countries of new carbon dioxide emission standards for cars and vans has been postponed amid opposition from Germany and conservative lawmakers, the Swedish presidency of the EU ministers’ council said on Friday, according to AP News. The vote initially scheduled…

- Petrolul rusesc continua sa ajunga la cumparatorii din intreaga lume. Dar chiar si cei care isi petrec zilele urmarind miscarile navelor peste oceane cu greu reusesc sa afle exact cine il transporta, relateaza CNN. Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei…

- Lumea nu este suficient de pregatita pentru a face fata dezastrelor, fie ca este vorba despre cutremure, inundatii sau furtuni, la care guvernele reactioneaza de cele mai multe ori doar dupa producerea lor, se arata intr-un raport publicat marti care face apel la regandirea gestionarii riscurilor, relateaza…