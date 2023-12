Stiri pe aceeasi tema

- De ce mulți astronați și-au pierdut unghiile in spațiu? ● Care este cea mai mare planeta descoperita vreodata? ● Cea mai veche forma de arta a umanitații nu e nimic din ceea ce s-a pretins

- Cea mai veche fabrica de armament din istorie a fost descoperita in Israel ● Incarcatura neobișnuita a unui vas neolitic a fost descoperita in largul insulei Capri ● Nu va panicați! Inca nu avem dovezi clare ca o noua pandemie este pe punctul de a izbucni in China

- Astronomii au descoperit cea mai indepartata gaura neagra observata vreodata cu ajutorul razelor X, datorita telescoapelor NASA, a anuntat luni agentia spatiala americana, transmite Xinhua.

- Studiați matematica suficient de mult timp și probabil ca veți fi blestemat numele lui Pitagora sau il veți fii admirat pe Pitagora, daca sunteți un fan al triunghiurilor.Dar, deși Pitagora a fost o figura istorica importanta in dezvoltarea matematicii, el nu a descifrat ecuația cea mai asociata…

- Instalația electrica veche de la Corpul A al Școlii ”Petru Mușat” din orașul Siret este inlocuita cu ajutorul unei finanțari de 100.000 de euro asigurata de compania Egger. Primarul Adrian Popoiu, a declarat ca lucrarile sunt in curs de finalizare iar copiii se pot reintoarce in Corpul A incepand cu…

- Arheologii au descoperit cea mai veche structura din lemn, care are aproape jumatate de milion de ani, relateaza CNN. Aceasta a fost gasita pe malul unui rau din Zambia și este alcatuita din doi bușteni care se imbina intr-o crestatura taiata in unghi drept. Noile studii efectuate asupra lemnelor arata…

- Arheologii britanici și africani au descoperit dovezi ale celei mai vechi structuri construite de oameni, din lume. Se crede ca a fost construita de o specie umana disparuta in urma cu jumatate de milion de ani. Aceasta a fost dezgropata in sudul Africii.

- O barca veche din lemn a fost gasita in Nistru. Inițial, intr-un grup tematic de pe rețelele de socializare au aparut imagini cu vestigiul, apoi arheologii s-au autosesizat, transmite Realitatea.md . „Din raul Nistru am scos o bara antica din lemn stejar, foarte veche”, scria autorul imaginilor. Ulterior,…