Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite nu…

- Cantareata Macy Gray a propus presedintelui Joe Biden si vicepresedintelui Kamala Harris, intr-o scrisoare deschisa, ca steagul american sa fie actualizat pentru a reprezenta diversitatea populatiei Statelor Unite. Gray, in varsta de 53 de ani, a subliniat ca actualul steag „nu mai reprezinta…

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta drept ”grotesc” faptul ca Moscova ar purta un razboi informatic impotriva Statelor Unite, intr-un interviu acordat postului NBC, difuzat inaintea intalnirii sale cu omologul sau american Joe Biden, miercuri, la Geneva, in Elvetia, relateaza AFP, informeaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat vineri speranta ca omologul sau american, Joe Biden, se va arata mai putin impulsiv decat predecesorul sau Donald Trump, cu cateva zile inainte de un mult asteptat prim summit intre cei doi sefi de stat, noteaza AFP. Intr-un interviu acordat…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- Regina Elisabeta a II-a il va primi personal pe presedintele Statelor Unite, Joe Biden, pe 13 iunie, in ultima zi a summitului G7 care are loc in Anglia, a anuntat joi intr-un comunicat Palatul Buckingham, transmite AFP. Suverana in varsta de 95 de ani se va intalni cu liderul american,…

- Gravitatea atacului este subliniata si de presedintele SUA. Compania Colonial Pipeline asigura 45% din alimentarea cu gazolina, motorina, benzina si kerosen a Coastei de Est a Statelor Unite. Conducta se intinde pe o lungime de aproape 9.000 de kilometri, iar transportul de combustibil a fost intrerupt…

- Presedintele SUA, Joe Biden, va propune Congresului Statelor Unite un plan in valoare de 45 de miliarde de dolari pentru acordarea de mese gratuite pentru milioane de copii din familiile americane defavorizate, informeaza Agerpres.