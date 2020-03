Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile echitabile de munca sunt centrul unei economii de piata functionale. Cetatenii se asteapta ca Uniunea Europeana sa le ofere niveluri ridicate de bunastare, in timp ce economia se indreapta catre modele de crestere mai ecologice si mai digitalizate. Veniturile adecvate sunt esentiale…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Fondul European de Investiții (FEI) și UniCredit au convenit sa majoreze la 1 miliard de euro fondul de garantare InnovFin pentru IMM-uri, pentru a imbunatați accesul la finanțare, se arata intr-un comunicat al bancii, potrivit Mediafax.In baza noului acord, UniCredit va putea acorda finanțare…

- Nu vom avea un an ușor, conform estimarilor facute de Moody's, scrie zf.ro. Agenția de evaluare atrage atenția ca salariul minim va creste cu 7,2%, a doua cea mai mica crestere din Europa Centrala și de Est, in vreme ce rata inflației va ajunge la 3,5%. Conform estimarilor Moody's, preluate de zf.ro,…

- Comisia Europeana a suspendat finantarea Autostrazii Sibiu-Pitesti din cauza unui gandac, considerat specie amenintata și ii cere Romaniei sa gaseasca solutii pana pe 23 februarie 2020. Gandacul se numeste „Morimus funereus” și traieste si in Macedonia, Belgia, Croatia, Slovenia, Cehia, Germania, Ungaria,…

- Ponderea alocata transportului in cheltuielile totale de consum ale gospodariilor a scazut in majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, intre 2008 si 2018, insa cea mai mare reducere s-a inregistrat in Romania, unde aceasta a ajuns de la 15,1% la 11,2%, adica s-a diminuat cu 3,9 puncte procentuale,…

- Evenimentul, programat sa se incheie vineri, a fost prelungit, in condițiile in care participanții nu au reușit sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris. Impasul a fost depasit abia duminica, dupa ce participantii au semnat un document prin care se angajeaza sa evite ca…

- O pondere de 27,8% din totalul cheltuielilor romanilor se duce pe mancare, țara noastra clasandu-se, lejer, pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, se arata in datele centralizate de Eurostat și publicate luni. Asta in conditiile in care media europeana este de doar 12,1%. Romania este…