- Un pacient din Alba, aflat in stare GRAVA la ATI, are nevoie de sange: ”Donatori cu grupele AB pozitiv și AB negativ, va rugam sa-l ajutați!” Un pacient din Alba, aflat in stare GRAVA la ATI, are nevoie de sange: ”Donatori cu grupele AB pozitiv și AB negativ, va rugam sa-l ajutați!” Reprezentantii Centrului…

- Copilul de 12 ani ranit in accidentul de pe trecerea de pietoni din Calea Aradului este, in continuare, in stare critica, fiind internat pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Oradea.

- Apel pentru DONARE de SANGE: O tanara de 34 de ani, din Alba, are mare nevoie de sange și trombocite, grupa A pozitiv Apel pentru DONARE de SANGE: O tanara de 34 de ani, din Alba, are mare nevoie de sange și trombocite, grupa A pozitiv Reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina Alba au lansat luni,…

- Doi pacienți din Alba, diagnosticați cu boli grave, au MARE NEVOIE de sange și trombocite, grupele B pozitiv și B negativ. Va rugam sa-i ajutați. Va așteptam la donare!, transmit reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba. Program: Luni-Vineri; 7.30-13.00 Telefon: 0258834050 Post-ul Doi pacienți…

- CTS Alba, apel la donare de sange: Doi pacienți cu boli grave au mare nevoie de grupele B pozitiv și negativ CTS Alba, apel la donare de sange: Doi pacienți cu boli grave au mare nevoie de grupele B pozitiv și negativ Reprezentantii Centrului de Transfuzie Sanguina Alba au lansat recent un nou apel…

- Apel pentru DONARE de SANGE: O pacienta din Alba are nevoie de sange grupa AB negativ, plasma și trombocite. Este in stare foarte GRAVA și a fost transferata la o clinica din Cluj Napoca Apel pentru DONARE de SANGE: O pacienta din Alba are nevoie de sange grupa AB negativ, plasma și trombocite. Este…

- Apel pentru donare de sange la Alba Iulia: o pacienta de 45 de ani, in stare grava, are nevoie de sprijinul comunitații Centrul de Transfuzie Sanguina Alba a facut un apel privind donarea de sange. O pacienta din Alba, aflata in stare grava, are nevoie de sprijinul comunitații. ”O pacienta din Alba,…

- Dr. Sorin Enescu, medic din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Bacau, are nevoie de sange, grupa O1 pozitiv. In prezent, el se afla internat in stare grava la un spital din București. „Salvandu-l pe el, salvați mai multe vieți, pentru ca dr. Enescu a fost, este și va fi un bun profesionist. Și…