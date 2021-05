Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Transfuzii Sanguine din Cluj-Napoca face un nou apel catre donatorii de sange. Spitalele din tot nord-vestul țarii se confrunta din nou cu o criza de sange și este nevoie de toate grupele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Trei jandarmi gorjeni au dat curs apelului privind deficitul de sange transmis in spațiul public, și, miercuri, s-au alaturat in mod voluntar donatorilor gorjeni de sange, mergand la donare. „Printr-o buna colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguine Targu Jiu, am desfașurat in decursul timpului numeroase…

- Peste 500 de jandarmi au participat, in aceasta saptamana, la activitati de donare sange, cantitatea colectata fiind de peste 200 de litri, in cadrul campaniei "Doneaza sange, salveaza o viata!", realizata in cooperare cu Patriarhia Romana si Centrul de Transfuzie Sanguina din cadrul Spitalului Militar…

- Centrul de Transfuzie Sanguina Alba Iulia, impreuna cu studenții din cadrul UMF Cluj organizeaza o campanie de donare de sange. A fost creata și o aplicație prin care cei care se programeaza, și ulterior, doneaza sange, aduna puncte și beneficiaza de ofertele partenerilor campaniei. Campania de donare…

- Echipa ”Doneaza sange, fii erou!” organizeaza in perioada 19-23 aprilie 2021 o campanie de donare de sange la Centrele de Transfuzie Sanguina din țara. In Alba Iulia, campania va avea loc la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, B-dul Revoluției 1989 nr. 23 (in incinta Spitalului Județean de Urgențe…

- Ieri, peste 20 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau, au fost prezenți la Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau.“In ultima perioada, in spațiul public s-au inmulțit apelurile de implicare voluntara și ajutorare a semenilor aflați in suferința, pentru care un strop de sange…

- Clujenii sunt chemați sa doneze sange, in condițiile in care numarul celor care se prezinta la Centrul de Transfuzie Sanguina e scazut și cererea venita din partea spitalelor din regiune este foarte mare.