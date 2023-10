CTP: Oamenii cu minte puțină, injectați cu furie, văd ce vor să vadă Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat pe pagina sa de Facebook situația din Orientul Mijlociu. O racheta a lovit in parcarea unui spital din Gaza, iar toata lumea se intreaba ce s-a intamplat acolo. Iata opinia gazetarului Cristian Tudor Popescu: Nu are niciun sens ca Israelul sa trimita o racheta asupra unui spital, nici daca acolo ar fi ascunși niște conducatori Hamas. Armata israeliana nu a invadat Gaza; așteapta, cu rabdare, ca populația civila sa ajunga intr-o poziție protejata. Face tot ce poate ca lichidarea liderilor Hamas sa nu provoace moartea unui numar mare de palestinieni nevinovați,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

