CTP: „N-avem nevoie de aeroporturi în Schengen!”, rage cu stropi Șoșoacă Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat ieșirile recente ale AUR și ale Dianei Șoșoaca in legatura cu admiterea parțiala a Romaniei in spațiul Schengen. Iata comentariul sau, postat pe pagina sa de Facebook: Ar fi mai mult decat o greșeala, ar fi o prostie florida ca Romania sa nu accepte propunerea Austriei pentru intrare parțiala in Schengen pe cale aeroportuara. Inca nu e sigur ca aceasta va putea fi aplicata, mai sunt negocieri complicate, mai e și Olanda, Bulgaria respinge oferta, dar noi nu avem motive s-o refuzam. Condiția 1) pusa de Austria: „Prezența poliției de frontiera UE la granița… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

