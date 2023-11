Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat un comentariu despre inteligența artificiala, fotbal, tenis și moaște. Și mai important, despre plangerea impotriva sa facuta la Consiliul Național de Combatere a Discriminarii. Iata ce a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook: M-a bine cuvantat Papa Francisc Nu sunt o inteligența artificiala. Nu sunt un ChatCTP, cum deja am fost poreclit. Nu pot sa spun ca nu-mi pasa de atacurile publice la adresa mea. Așa ar trebui, dar nu intotdeauna pot. In cazul „CTP ii face teroriști islamici pe pelerinii de la Sf. Parascheva”, am primit citația…