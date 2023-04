Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Citu il critica pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, despre care afirma ca isi arata "coltii de dictator" si ca, in regimul dictatorial imaginat" de acesta, "consumatorii aleg doar acele produse decise de geniul socialistilor". "Ciolacu nu trebuie sa ajunga premier", sustine Citu. "Marcel…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a depus un proiect de lege prin care se interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea produselor prevazute in Registrul National al Produselor Traditionale. “Protejam produsele traditionale romanesti! Am depus astazi proiectul de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta joi ca a depus in Parlament proiectul de lege prin care se interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea produselor prevazute in Registrul National al Produselor Traditionale. ”Protejam produsele traditionale romanesti! Am depus astazi proiectul de lege…

- Presedintele Camerei Deputatilor a anuntat joi ca a depus un proiect de lege prin care se interzice utilizarea fainii de insecte in produsele tradiționale. “Protejam produsele traditionale romanesti! Am depus astazi proiectul de lege prin care se interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu anunta joi ca a depus in Parlament proiectul de lege prin care se interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea produselor prevazute in Registrul National al Produselor Traditionale. ”Protejam produsele traditionale romanesti!”, scris Ciolacu pe Facebook.”Protejam…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputatilor, a anunțat joi, 13 aprilie, ca a depus un proiect de lege prin care se interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea produselor tradiționale.„Protejam produsele traditionale romanesti! Am depus astazi proiectul de lege prin care se interzice…

- Incepe Saptamana MareIn ziua de Florii (Duminica Intrarii in Ierusalim a Domnului) incepe Saptamana Mare a Sfintelor si Mantuitoarelor Patimi ale lui Hristos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Canada a interzis folosirea aplicatiei chineze de socializare TikTok pe toate dispozitivele mobile guvernului, incepand de marti, a relatat luni National Post, citand comunicarea oficiala trimisa angajatilor guvernului federal, transmite Reuters.Decizia a fost luata de directorul pentru informatii…